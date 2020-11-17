В Кыргызстане смертность от внебольничной пневмонии выросла в 2,5 раза

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что в январе-сентябре 2020 года, по оперативным данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано 26 тысяч случаев заболеваний пневмонией. В прошлом году на этот же период было 24 тысячи случаев.

Самый большой рост заболеваемости отмечен в Бишкеке и Иссык-Кульской области — в 1,9 раза, а также в Чуйской области — на 11,5 процента.

В январе-сентябре 2020 года в общем числе умерших по причинам смерти более половины (52 процента) случаев пришлось на болезни системы кровообращения, 11 процентов — на новообразования и 7 процентов — на болезни органов дыхания.

В январе-сентябре 2019 года от пневмонии умерло 444 человека, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило около 33 процентов. А в январе-сентябре 2020 года их число достигло 1 тысячи 112 человек, или 54 процентов.

«В январе-сентябре прошлого года на 100 тысяч населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, в то время как в январе-сентябре 2020 года — 23, или в 2,5 раза больше», — заключили в Нацстаткоме.