Кувейтский фонд построил здание в Токмакском психоневрологическом интернате

В Токмакском психоневрологическом социальном стационарном учреждении № 2 состоялось открытие нового здания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, спальный корпус на 70 койко-мест построил и оборудовал мебелью Кувейтский благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа». В 2018 году он также построил современный жилой корпус на 50 мест.

В ведомстве отметили, что Токмакское психоневрологическое ССУ № 2 является медико-социальным учреждением общего типа для постоянного проживания людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Сегодня в нем проживают 207 лиц с ограниченными возможностями здоровья.