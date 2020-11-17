В Кадамджае и Бишкеке построят два новых мобильных стационара. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, договоренность о строительстве лечебниц достигнута с узбекской стороной.

«В течение десяти дней узбекские строители возведут стационар в Кадамджае, потому что там наблюдается рост зараженных коронавирусом. В столице также построят аналогичный стационар на 200 коек на базе Нацгоспиталя со всем необходимым оборудованием», — отметил министр.

Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что запасов лекарств в Кыргызстане хватит на полтора-два месяца, а проблем с нехваткой СИЗ и медицинского оборудования не наблюдается.