Ремонт школы № 89, где провалился пол, под вопросом. Денег нет

Вопрос ремонта школы № 89 в жилмассиве «Учкун» подняла на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам депутат Адиса Имангазиева.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев ответил, что в этом году выделены средства на проектные работы. «Изначально говорилось, что там провалился пол в спортивном зале, но после обследования и само здание признано аварийным. Мы объявили тендер на проектные работы, их должны завершить к концу года. В 2021-м планируем начать работу по усилению конструкций», — отметил он.

Адиса Имангазиева поинтересовалась, заложили ли средства на ремонт. Однако, по словам вице-мэра, точная сумма будет известна только после получения проектной документации.

«Но мы скоро будем рассматривать бюджет на следующий год. Надо поскорее этот вопрос решить», — сказал Адиса Имангазиева.

Уланбек Азыгалиев отметил, что бюджет ОГУКС на следующий год планируется в размере 50 миллионов сомов. И этих средств на ремонт школы может не хватить. «Нам нужно отдельное выделение, возможно, через вашу комиссию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что один из блоков школы № 89 в жилмассиве «Учкун» дал усадку. В июне депутат БГК возмутилась, что мэрия не включила учебное заведение в титульный список на капитальный ремонт. Школу в жилом массиве «Учкун» открыли 1 сентября 2008-го.