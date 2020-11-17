Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог «Тазалык» израсходовал 413 тонн соли

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» израсходовали 413 тонн технической соли на посыпку улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на очистку столичных улиц и тротуаров от снега коммунальная служба вышла уже глубокой ночью.

«Сегодня работают 25 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 38 единиц спецтехники. В штатном режиме работают 662 дворника, 118 грузчиков «Тазалыка», 28 озеленителей, сотрудники ДЭО и команда из ста человек по вывозу ТБО», — отметили в мэрии.