09:44
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

В жилмассиве «Арча-Бешик» и городе Канте нет электричества из-за аварии

На некоторых участках жилмассива «Арча-Бешик» и города Канта нет электричества из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По ее данным, также в связи повреждением кабельной линии 10 кВ от подстанции «МИС» в 4.19 зафиксировали отключение электроэнергии на улицах Меркулова и 60 лет Киргизии города Канта.

Оперативно-ремонтные бригады Западного и Кантского РЭС ОАО работают на местах.

«Всех возможных абонентов подключили к другим источникам питания. Электроснабжение в указанных районах будет восстановлено в кратчайшее время. «Северэлектро» приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ», — проинформировали в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173264/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке вновь митингуют сотрудники ОАО «Северэлектро»
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус
Возле памятника Ленину митингует другая группа энергетиков. Требуют законности
Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать
«Северэлектро»: Кандидатуру директора ОАО согласовывали с Садыром Жапаровым
Увольнение директора «Северэлектро». Специальная комиссия рассмотрит вопрос
Митинг работников «Северэлектро» продолжается возле Дома правительства
Митинг сотрудников «Северэлектро». Энергетики требуют диалога с руководством
Энергетики не согласны с новым директором «Северэлектро». Не вышли на работу
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
17 ноября, вторник
09:44
На выплату внешнего долга готов скинуться только каждый седьмой. Итоги опроса На выплату внешнего долга готов скинуться только каждый...
09:40
Кыргызстан попросил у Казахстана помощи: нужны маски и аппараты ИВЛ
09:30
Нацбанк провел вторую в ноябре интервенцию для поддержки сома
09:21
В Сузаке мужчина жестоко избил своего дядю. Его осудили на пять лет
09:11
В жилмассиве «Арча-Бешик» и городе Канте нет электричества из-за аварии