В жилмассиве «Арча-Бешик» и городе Канте нет электричества из-за аварии

На некоторых участках жилмассива «Арча-Бешик» и города Канта нет электричества из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По ее данным, также в связи повреждением кабельной линии 10 кВ от подстанции «МИС» в 4.19 зафиксировали отключение электроэнергии на улицах Меркулова и 60 лет Киргизии города Канта.

Оперативно-ремонтные бригады Западного и Кантского РЭС ОАО работают на местах.

«Всех возможных абонентов подключили к другим источникам питания. Электроснабжение в указанных районах будет восстановлено в кратчайшее время. «Северэлектро» приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ», — проинформировали в компании.