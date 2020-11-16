19:06
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество

Безвозмездную передачу квартиры Айсулуу Тыныбековой рассмотрят на сессии БГК

Вопрос безвозмездной передачи трехкомнатной муниципальной квартиры чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой рассмотрят на сессии Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Читайте по теме
Сгоревшее здание Генпрокуратуры и тюлеевские квартиры. В БГК подняли вопрос

По ее данным, учитывая высокие заслуги чемпионки мира по женской вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой в развитии спорта в КР, разработан и внесен в горкенеш проект постановления БГК о безвозмездной передаче спортсменке муниципальной трехкомнатной квартиры в доме на улице Московской, 191.

Напомним, что сертификат на трехкомнатную квартиру спортсменке вручил экс-президент Сооронбай Жээнбеков после ее победы на чемпионате мира. Однако выяснилось, что недвижимость находится в муниципальной собственности. Это одна из восьми «тюлеевских» квартир, которые были у него конфискованы после суда.

Сессия Бишкекского городского кенеша состоится 19 ноября.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173254/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали
Айсулуу Тыныбекова поделилась снимками с фотосессии в национальном стиле
С гордостью выступаю под кыргызским флагом. Поздравление Айсулуу Тыныбековой
Мэрия просит одобрить передачу квартиры в собственность Айсулуу Тыныбековой
Мушкер айым Айсулуу Тыныбекованын ажарлуу сүрөттөрү сүйлөсүн
Фото дня. Удивительно женственная и прекрасная Айсулуу Тыныбекова
На каких условиях получила квартиру Айсулуу Тыныбекова, рассказал мэр Бишкека
Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу на чемпионате Азии по борьбе
У тренера Айсулуу Тыныбековой юбилей. Как его поздравили члены команды
Хочу сделать историю для своей страны. Интервью Айсулуу Тыныбековой после победы
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
16 ноября, понедельник
19:00
В Кыргызстане прошел первый чемпионат по практической стрельбе из карабина В Кыргызстане прошел первый чемпионат по практической с...
18:46
Депутаты не нарушают Конституцию. Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам
18:35
Безвозмездную передачу квартиры Айсулуу Тыныбековой рассмотрят на сессии БГК
18:32
Выборы президента. Абдиль Сегизбаев рассказал, почему решил баллотироваться
18:30
17 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет