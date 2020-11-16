Безвозмездную передачу квартиры Айсулуу Тыныбековой рассмотрят на сессии БГК

Вопрос безвозмездной передачи трехкомнатной муниципальной квартиры чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой рассмотрят на сессии Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее данным, учитывая высокие заслуги чемпионки мира по женской вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой в развитии спорта в КР, разработан и внесен в горкенеш проект постановления БГК о безвозмездной передаче спортсменке муниципальной трехкомнатной квартиры в доме на улице Московской, 191.

Напомним, что сертификат на трехкомнатную квартиру спортсменке вручил экс-президент Сооронбай Жээнбеков после ее победы на чемпионате мира. Однако выяснилось, что недвижимость находится в муниципальной собственности. Это одна из восьми «тюлеевских» квартир, которые были у него конфискованы после суда.

Сессия Бишкекского городского кенеша состоится 19 ноября.