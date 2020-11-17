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Общество

Генпрокуратуре передали оборудование для дистанционного обучения сотрудников

Генпрокуратуре передали оборудование для дистанционного обучения сотрудников. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, благодаря поддержке дистанционное обучение позволит не только
передавать информацию через видеосвязь, но и сопровождать ее визуально
презентациями и учебно-практическими видеоуроками.

В сложившихся обстоятельствах рекомендуется использовать дистанционное обучение
сотрудников органов прокуратуры без отрыва от производства с помощью видеоконференцсвязи.

Оборудование предоставили в рамках проектов ПРООН «Поддержка реформы сектора
уголовного правосудия в Кыргызстане в соответствии с верховенством права и
международными стандартами» и «Продвижение согласия и сотрудничества молодежи Кыргызстана и
Узбекистана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173253/
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