Генпрокуратуре передали оборудование для дистанционного обучения сотрудников. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, благодаря поддержке дистанционное обучение позволит не только

передавать информацию через видеосвязь, но и сопровождать ее визуально

презентациями и учебно-практическими видеоуроками.

В сложившихся обстоятельствах рекомендуется использовать дистанционное обучение

сотрудников органов прокуратуры без отрыва от производства с помощью видеоконференцсвязи.

Оборудование предоставили в рамках проектов ПРООН «Поддержка реформы сектора

уголовного правосудия в Кыргызстане в соответствии с верховенством права и

международными стандартами» и «Продвижение согласия и сотрудничества молодежи Кыргызстана и

Узбекистана».