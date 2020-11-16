Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона евро

В Бельгии установлен рекорд стоимости почтового голубя. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, голубка по кличке Новая Ким продана на аукционе за 1,6 миллиона евро ($1,89 миллиона). Предыдущее достижение принадлежало также голубю из Бельгии Армандо, которого в марте 2019 года продали за 1,252 миллиона.

Говоря об аукционе, Николас Гисельбрехт, гендиректор организации PIPA, занимающейся разведением голубей, отметил, что предложенная цена невероятна, поскольку предложена она была за самку, хотя обычно самцы оцениваются намного дороже, поскольку могут дать больше потомства.

Покупателем стал китаец, который, судя по всему, приобрел голубя для дальнейшей селекции. В 2018-м Нью Ким признали лучшей среди молодых птиц на гонках почтовых голубей.

Цены на почтовых голубей в последние годы подскочили именно из-за бума на голубиные гонки в Китае. Практически все самые дорогие птицы ушли в КНР. Бельгия же является традиционным центром этого вида спорта, и бельгийские голуби ценятся на рынке особенно.

В Бельгии около 20 тысяч человек занимаются разведением этих птиц. Голубиные соревнования проходят на высоком уровне. «Это как Лига чемпионов», — сказал эксперт Николас Гисельбрехт.