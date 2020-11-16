23:47
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество

Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона евро

В Бельгии установлен рекорд стоимости почтового голубя. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, голубка по кличке Новая Ким продана на аукционе за 1,6 миллиона евро ($1,89 миллиона). Предыдущее достижение принадлежало также голубю из Бельгии Армандо, которого в марте 2019 года продали за 1,252 миллиона.

Говоря об аукционе, Николас Гисельбрехт, гендиректор организации PIPA, занимающейся разведением голубей, отметил, что предложенная цена невероятна, поскольку предложена она была за самку, хотя обычно самцы оцениваются намного дороже, поскольку могут дать больше потомства.

Покупателем стал китаец, который, судя по всему, приобрел голубя для дальнейшей селекции. В 2018-м Нью Ким признали лучшей среди молодых птиц на гонках почтовых голубей.

Цены на почтовых голубей в последние годы подскочили именно из-за бума на голубиные гонки в Китае. Практически все самые дорогие птицы ушли в КНР. Бельгия же является традиционным центром этого вида спорта, и бельгийские голуби ценятся на рынке особенно.

В Бельгии около 20 тысяч человек занимаются разведением этих птиц. Голубиные соревнования проходят на высоком уровне. «Это как Лига чемпионов», — сказал эксперт Николас Гисельбрехт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173242/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. В Китае заявили об окончании эпидемии
В Китае открыли знаменитый «Висящий храм»
Как в Китае решили улучшить зрение у детей
Как китайцы победили пустыню
Падение вертолета в Пекине. Очевидец снял на видео последние минуты
Китайцы удивляют. В городе Гуйяне появился необычный 108-метровый водопад
Кыргызские фермеры начали экспортировать черешню в Китай
Заседание ШОС. О чем договорились лидеры стран-участниц
Узбекистан поддерживает строительство железной дороги через Китай и Кыргызстан
Борьба с терроризмом требует особого внимания, считает Владимир Путин
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
16 ноября, понедельник
23:34
Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона евро Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона ев...
23:07
Невероятно. Футболист сборной Казахстана забил гол с центра поля
22:41
Скажи спасибо медсестре. Минздрав проводит информационную кампанию
22:27
Жители села Орто-Сай жалуются на некачественно восстановленные дорогу и тротуар
22:14
Центральноазиатский торговый форум из-за COVID-19 проходит в режиме онлайн