В мэрии проанализируют тарифы на проезд: пока поднимать не планируют

В столичном муниципалитете прошла встреча исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева, вице-мэра Азиза Алымкулова с руководителями частных фирм-перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, участники обсудили вопросы организации работы городского общественного транспорта, в частности частных маршруток.

Перевозчики пожаловались на качество менеджмента и взаимодействие управления городского транспорта (УГТ), тарифы за проезд, работу таксомоторных служб и самовольных захватчиков маршрутных линий.

Балбак Тулобаев отметил, что муниципалитет будет вести работу строго в рамках правового поля. Транспортным службам поручено объединиться с перевозчиками, привести в порядок нормативно-правовую базу.

Мэрия готова выделить маршрутные линии для экодружелюбных видов общественного транспорта (на газе, электричестве) в рамках государственно-частного партнерства. Пресс-служба муниципалитета

Руководители фирм сообщили о захвате линии маршрутными бусами № 283. В мэрии заметили, что самовольные захватчики понесут ответственность согласно законодательству КР.

Балбак Тулобаев поручил в течение 10 дней разработать календарный план мероприятий по упорядочению работы микроавтобусов. В частности, по разработке нормативно-правовых актов, государственно-частного партнерства, упорядочению работы служб такси (многие работают без разрешений и не платят налоги); анализ тарифов за проезд и другие.

В муниципалитете подчеркнули, что пока вопрос о повышении цен не стоит.

Руководителям фирм-перевозчиков предложено до конца недели внести все предложения для включения в календарный план мероприятий.

В мэрии добавили, что по поручению вице-мэра в начале каждого месяца транспортный блок столичного муниципалитета будет встречаться с перевозчиками для оперативного решения задач. В Бишкеке работает 41 компания по перевозке пассажиров, в день на линию выходят порядка тысячи маршруток.