Жители села Орто-Сай жалуются на некачественно восстановленные дорогу и тротуар

Коммунальщики некачественно восстановили асфальт на дороге и тротуаре. Об этом 24.kg сообщил житель села Орто-Сай Адилет Абдраев.

«Этим летом у нас взяли разрешение на прокладку водопроводных труб по улице Иманалиева, при этом обещали нам восстановить асфальт и еще проложить тротуар. Однако ничего не сделали. Проложили один тонкий слой и все, а на дворе скоро зима. К весне этой дороги уже не станет», — рассказал он.

Кроме этого, вновь проложенная дорога была сужена на полметра.