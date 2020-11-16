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Общество

Жители села Орто-Сай жалуются на некачественно восстановленные дорогу и тротуар

Коммунальщики некачественно восстановили асфальт на дороге и тротуаре. Об этом 24.kg сообщил житель села Орто-Сай Адилет Абдраев.

«Этим летом у нас взяли разрешение на прокладку водопроводных труб по улице Иманалиева, при этом обещали нам восстановить асфальт и еще проложить тротуар. Однако ничего не сделали. Проложили один тонкий слой и все, а на дворе скоро зима. К весне этой дороги уже не станет», — рассказал он.

Кроме этого, вновь проложенная дорога была сужена на полметра.

«Ширина прежнего асфальтового покрытия составляла 6 метров, ширина новой — 5,5 метра. Куда делись полметра? В карман чиновников? Это же огромные деньги. Согласно требованиям, ширина одной полосы должна составлять 3 метра», — сказал Адилет Абдраев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173233/
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