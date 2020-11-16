В Бишкеке планируют внедрить электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

Уточняется, что пилотный проект запустят в столице, он рассчитан на год, при этом реализация не повлечет выделения из республиканского бюджета финансовых затрат.

«Применение пилотного программного решения по идентификации лиц, управляющих транспортными средствами, позволит в перспективе перейти на электронный вид водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспорта посредством мобильного приложения», — отмечают в ГРС.

В ведомстве также добавили, что в работе сотрудников ГУОБДД будут использоваться ранее закупленные планшетные компьютеры.