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Общество
Сюжет: COVID-19

Скажи спасибо медсестре. Минздрав проводит информационную кампанию

Министерство здравоохранения объявляет о старте информационной кампании «Скажи спасибо медсестре». Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что кампания продлится до 21 ноября при поддержке проекта «Реформы медицинского образования КР».

В Минздраве напомнили, что Всемирная организация здравоохранения объявила 2020-й Международным годом специалистов сестринских и акушерских служб. И информационная кампания «Скажи спасибо медсестре» является частью мероприятий в Кыргызстане, приуроченных к международному году.

«Специалисты сестринского дела (медицинские сестры и братья, фельдшеры) вносят значительный вклад в достижение и сохранение устойчивости системы здравоохранения. Здоровье населения не может быть сохранено без активного участия медицинских сестер и акушерок на всех уровнях здравоохранения», — заметили там.

В ведомстве добавили, что одним из важных приоритетов реформы в секторе здравоохранения является подготовка специалистов сестринского дела, умеющих оказывать квалифицированную помощь и уход за пациентами, как на уровне первичной медико-санитарной помощи, стационара, так и на дому. В дальнейшем планируется постепенная передача отдельно взятых врачебных функций специалистам сестринского дела, в основном ориентированных на профилактику наиболее распространенных заболеваний, особенно неинфекционных, охраны здоровья матери и ребенка и оказания помощи паллиативным пациентам.

В этом году медико-профилактическую помощь населению оказывали 2 тысячи 428 акушерок, 1 тысяча 450 фельдшеров, 25 тысяч 597 медицинских сестер и братьев.

«В связи с глобальной пандемией COVID-19 год оказался очень сложным как для национальной системы здравоохранения в целом, так и для специалистов сестринского дела: именно они испытали самую большую нагрузку, представленную их работой в красных зонах, мобильных бригадах, на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также в качестве операторов кол-центра 118», — сказали в Минздраве.

В рамках информационной кампании «Скажи спасибо медсестре» планируются производство и размещение в средствах массовой информации и на общественных пространствах социальной рекламы, участие представителей сестринской профессии в ТВ- и радиопередачах, организация онлайн-акций в социальных сетях (под хештегом #МедайымдаргаРахмат #СпасибоМедсестрам), а также организация церемоний награждения/признания заслуг специалистов сестринского дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173226/
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