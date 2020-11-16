Чуйский камерный оркестр даст концерт в Бишкеке

Чуйский камерный оркестр (Chui Chamber Orchestra) приглашает горожан и гостей столицы на свой концерт. Об этом сообщили солисты оркестра.
Мероприятие состоится 18 нобря в 16.00 в Кыргызском национальном музее ИЗО имени Гапара Айтиева.
«Друзья, приглашаем всех на наш концерт! Мы с вами очень долго ждали встречи! И наконец-то она состоится! Приходите послушать прекрасную музыку и отдохнуть душой», — пишут музыканты.
Вход на концерт по билетам музея. Дошкольный билет — 5 сомов, школьный — 10 сомов, для студентов — 20 сомов и для взрослых — 40 сомов. Также при себе необходимо иметь хорошее настроение и защитные маски.