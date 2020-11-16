Чуйский камерный оркестр даст концерт в Бишкеке

Чуйский камерный оркестр (Chui Chamber Orchestra) приглашает горожан и гостей столицы на свой концерт. Об этом сообщили солисты оркестра.

Мероприятие состоится 18 нобря в 16.00 в Кыргызском национальном музее ИЗО имени Гапара Айтиева.

«Друзья, приглашаем всех на наш концерт! Мы с вами очень долго ждали встречи! И наконец-то она состоится! Приходите послушать прекрасную музыку и отдохнуть душой», — пишут музыканты.

Вход на концерт по билетам музея. Дошкольный билет — 5 сомов, школьный — 10 сомов, для студентов — 20 сомов и для взрослых — 40 сомов. Также при себе необходимо иметь хорошее настроение и защитные маски.

Как отметили организаторы, в концерте принимают участие Антон Лещев (альт), Мээрим Доктурбекова — лауреат международных конкурсов (флейта), Бахтияр Дооронов — лауреат международных конкурсов (кларнет), Оксана Шутова — солистка Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (сопрано), Саян Исин — лауреат международных конкурсов (тенор) и Виктория Васильева (клавесин).