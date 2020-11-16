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Общество

17 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Енисейской, Аральской, Скрябина, Днепропетровской, переулки Бийский, Новостроевский, Памирский;
  • 10.00-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Федорова, Малиновой;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Армавирской, Салиевой;
  • 9.30-13.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Камбаркан, Саадак, Жетиген), «Арча-Бешик» (улицы Эшпай, Сары-Камыш, Торгой, Абаданова);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (0-4-я улицы), «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы, Чуй-48, Манаса, Садаева);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Дастан, Тынчтык, Сейил, Козу-Баглан, Жийделу, Алтын-Бешик);
  • 11.00-18.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Джантошева;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Циолковского, Кривоносова, Айни, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Матисакова, Ош-3000, Масыралиева, Иссык-Кол).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Кийизбаевой, Куюковой, Куланова, Кольбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Коль»), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Степное (улицы Достук, Степная), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, 22-го партсъезда, Куйбышева, Фабричная, Октябрьская), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

  • 1.00-5.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Суйская, Школьная, Госпитомник, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Ак-Чий, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы);
  • 8.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Пионерская, Зеленая, Широкая, Совхозная), Шалта (улица Калмырза), Чон-Жар (улица Термечикова), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, С.Иманалиева, переулок Западный);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, 40 лет Победы, 60 лет Киргизии, Восточная), Романовка (улицы Восточная, Фрунзе), Асылбаш (улицы Жайчи, Мира, Бира, Новая), Нижнечуйское (1-е отделение, улицы 50 лет Октября, Полевая), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улица Проектируемая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Ленина), Садовое (улица Крупской), Петровка (улицы Центральная, Водоемная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 18, 21, 26);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Киров, Кюрпюлдек;

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Карой, Советское, Ден-Арык, Алчалуу, Султан, Талды-Булак;
  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Береговая);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Верхний Ичке-Суу, Ичке-Суу, город Кант (улицы Гагарина, 50 лет Октября, Кармышева, Меркулова, переулок Мирный);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кичи-Кемин (улица Осмонова).
3
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — Кызыл-Кия (13-15-й микрорайоны, районы «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиган»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173221/
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