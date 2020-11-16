ПРООН передала областным медиацентрам ноутбуки на $8,3 тысячи

ПРООН передала областным медиацентрам департамента информации и массовых коммуникаций ноутбуки. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, техническую поддержку оказали на $8 тысяч 330 для укрепления потенциала региональных медиацентров по предоставлению информационных услуг населению.

Напомним, что в 2018 году Министерство культуры начало работу по преобразованию государственных областных и районных газет и телекомпаний в медиацентры на основании постановления правительства. Ведомство реорганизовало областные государственные телерадиовещательные компании и редакции

районных, областных газет в семь медиацентров путем слияния.