Кыргызстанцев приглашают принять участие в опросе о влиянии на них COVID-19

В целях оценки влияния коронавируса на домашние хозяйства Нацстатком приглашает пользователей сайта в возрасте от 15 лет и старше принять участие в экспериментальном веб-опросе. Об этом сообщили в комитете.

По его данным, подобные сведения помогут получить информацию о распространенности домашних хозяйств, столкнувшихся с трудностями, связанными с заражением COVID-19, членах домашних хозяйств, их психологическом состоянии, потере работы, доступе к средствам индивидуальной защиты и гигиены, сокращении доходов домашних хозяйств, дистанционном обучении детей, ограничениях, связанных с электроснабжением, водоснабжением и передвижением.

Отмечается, что результаты веб-опроса предоставят возможность субъективной оценки материального положения домохозяйств и определения ожиданий населения, касающихся изменений в благосостоянии домохозяйств на конец 2020 года.

Для того чтобы принять участие в опросе, перейдите по ссылке.