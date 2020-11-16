В дождь питомцев заливает. Реабилитационному зоопарку Бишкека нужна помощь

Реабилитационному зоопарку Бишкека требуется помощь. Об этом 24.kg сообщил директор центра Владислав Шевченко.

По его словам, в этом году ZooBishkek пришлось особенно тяжело из-за карантина. Доходы от недорогих билетов не позволили даже покрыть расходы на питание животных. А сейчас центру очень требуется навес над вольерами.

Через соцсети сотрудники центра обратились ко всем желающим помочь. Они рассказали, что старое покрытие пришлось убрать, потому что оно отслужило свой срок. Но впереди сезон дождей и снега, и над вольерами нужен козырек.

«Закрыть вольеры, чтобы в них не попадал снег и дождь, в центре старались как можно скорее, поэтому часть материала пришлось брать в долг и быстро выходить из положения. Навес нужен по всему периметру − 339 квадратных метров, потому и сумма за материал вышла немаленькая — 216 тысяч сомов. На данный момент на навес не хватает около 70 тысяч сомов. Если не успеем до дожей и снегов, питомцев начнет заливать», — рассказал Владислав Шевченко.

Директор центра отметил, что ZooBishkek — это не классический зоопарк. Ни одно животное не было куплено или заведено для заработка. Это в первую очередь реабилитационный центр, где питомцев спасают от смерти. Многих после этого отпускают на волю. В центре остаются лишь те, кто в живой природе выжить уже не сможет, не приспособлен к ней или находится вне своей среды обитания.

«Например, в центре находится много экзотических животных, которых завели в квартирах, а после они стали не нужны. Свой приют малыши в итоге нашли здесь», — говорит Владислав Шевченко.

По его словам, у каждого питомца есть своя история. К примеру, волка Арчи полуживого притащили на веревке, чтобы продать.

«К тому моменту волк был крайне истощен, кожа на шее от веревки стерлась до крови. На нем тренировали собак для охоты. Арчи забрали сотрудники зоопарка и выходили. Теперь это довольный, сытый волк, который дает себя гладить и ест морковь. На днях он поранил лапу и его незмедлительно отвезли на небольшую операцию в ветклинику. Сейчас волк идет на поправку», — рассказал Владислав Шевченко.

Енота Ешу всю ночь ловили в 6-м микрорайоне Бишкека вместе с МЧС. За год хозяин так и не объявился, и спасатели попросили пристроить животное. «Многих приносят сами горожане с просьбой спасти — ежиков, орлов, ястребов, лисиц и даже шакалов. Всех их лечат и отпускают», — отметил директор центра.

Опекуны животных очень просят всех, у кого есть такая возможность и желание, помочь их подопечным.

Деньги можно перечислить на Элсом: 0556666602.

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