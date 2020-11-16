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Общество

Житель Оша возмутился качеством ремонта дороги. Мэрия пообещала все исправить

Ямы и трещины. Житель Оша возмущен ремонтом дороги, который провела мэрия. Видео в соцсетях опубликовал пользователь Anas Ibn Abdimakhmoud.
 
По его словам, улицу Муминова два месяца назад работники раскопали для того, чтобы провести канализацию. После того как уложили трубы, восстановительные работы провели некачественно: поверхность неровная, где-то уже пошли трещины, видны глубокие ямы.
«Залатали дыры и то не везде. Половину дороги так и оставили открытой», — возмущается местный житель. Автор видео отмечает, что по указанной улице наблюдается активное транспортное движение. «Поэтому поломать авто здесь не составит труда. На этой улице также расположены здания МЧС и кардиологической клиники. Машин скорой помощи здесь хватит ненадолго», — сказал он.
 
Соответствующие работы здесь проводятся под руководством управления капительного строительства мэрии Оша. Протяженность дороги составляет 900 метров. Для реализации проекта из местного бюджета выделено 9 миллионов сомов. Прокладкой канализации и восстановительными мероприятиями занимается компания «Маклер-Фетва».
 
«Специалисты УКС остановили работу, так как компания начала некачественно прокладывать асфальт. Поставили задачу ОсОО, чтобы они закончили работы в течение 2-3 дней», — сказал 24.kg замначальника УКС Шумкар Пайзиев.
 
Старший специалист МП «Ошские городские дороги» Тынар Жээнтаев 24.kg рассказал, что неоднократно делали замечания УКС по поводу указанных вопросов. «Мы даже создавали комиссию и выносили предупредительные акты, чтобы все недочеты исправили до наступления холодов. Далее мы намерены составить протокол для привлечения к административной ответственности УКС», — резюмировал Тынар Жээнтаев.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173187/
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