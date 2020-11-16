В Бишкеке прокуратура выявила факт незаконной приватизации детского сада

Прокуратура Свердловского района Бишкека выявила факт незаконной продажи и перепрофилирования детского сада, расположенного в центре столицы. Об этом сегодня сообщает пресс-центр главного надзорного органа.

«Установлено, что должностными лицами мэрии Бишкека и Союза потребительских обществ было незаконно реализовано здание бывшего детского сада вместе с земельным участком площадью 0,60 гектара ЗАО «Имфико», учредителем которого является иностранный гражданин. В дальнейшем это здание также незаконно было перепрофилировано в коммерческий объект», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генеральная прокуратура намерена через суды добиться возвращения социального объекта. Уточняется, что рыночная стоимость участка на сегодня составляет 199,2 миллиона сомов.