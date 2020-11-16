В мире COVID-19 заразились свыше 54,3 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 354 тысячи 609. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 54 миллиона 335 тысяч 914 человек. Больше всего зараженных в США (11 миллионов 35 тысяч 922), Индии (8 миллионов 814 тысяч 579), Бразилии (5 миллионов 863 тысячи 93), Франции (1 миллион 915 тысяч 713), России (1 миллион 910 тысяч 149), Испании (1 миллион 458 тысяч 591), Великобритании (1 миллион 372 тысячи 884), Аргентине (1 миллион 310 тысяч 491), Колумбии (1 миллион 198 тысяч 746) и Италии (1 миллион 178 тысяч 529).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 34,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 821 тысячу 227.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 316 тысяч 623. За трое суток показатель вырос на 24 тысячи 344 человека. В том числе в США скончались 246 тысяч 206 человек, Бразилии — 165 тысяч 798, Индии — 129 тысяч 635, Мексике — 98 тысяч 542 и Великобритании — 52 тысячи 26.

В Кыргызстане зарегистрировали 66 тысяч 983 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 121 тысячу 51, Узбекистане — 70 тысяч 181, Таджикистане — 11 тысяч 610.