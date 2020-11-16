В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 20 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 7 случаев (один медик работал в красной зоне), в Чуйской области — 3 (один медик работал в красной зоне), в Баткенской — 2, в Оше — 1, в Джалал-Абадской области — 4, в Таласской — 3.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационара 3 медработника, из домашней самоизоляции — 6.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 735, из которых выздоровели 3 тысячи 499.