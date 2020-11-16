В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 439 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 439 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 104 человека, Оше — 17, Чуйской области — 53, Ошской — 39, Таласской — 15, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 84.

За весь период выздоровели 57 тысяч 760 человек.