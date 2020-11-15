Россия и Казахстан восстанавливают авиасообщение: количество рейсов увеличивают

Авиасообщение между Россией и Казахстаном восстанавливается, сообщает телеграм-канал «Азия в Центре».

«В связи с эффективным системным соблюдением жестких мер по предотвращению распространения коронавируса при осуществлении пассажирских авиаперевозок в России и Казахстане, стороны приняли решение увеличить интенсивность взаимного авиасообщения», — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства России сообщила, что из Москвы в Нур-Султан в течение недели будут совершаться три авиарейса, а из Москвы в Алматы — два.

Кыргызстан тоже хочет увеличить частоту авиаперелетов с Россией. Об этом ранее сообщали в пресс-службе МИД.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества регулярных авиасообщений с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Об этом было вновь заявлено и на встрече кыргызско-российской межправительственной комиссии Артема Новикова и Алексея Оверчука. Но вопрос будет рассмотрен только после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация в двух странах.