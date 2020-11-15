В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли три человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке скончались два человека, в Ошской области — один.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 199 человек.