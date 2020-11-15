В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 474 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 474 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 105 человек, Оше — 24, Чуйской области — 43, Ошской — 67, Таласской — 16, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 85, Баткенской — 93.

За весь период выздоровели 57 тысяч 321 человек.