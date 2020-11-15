В Кыргызстане за сутки выявили 551 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 147 случаев, в Оше — 34, Чуйской области — 104, Ошской — 42, Таласской — 25, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 62, Джалал-Абадской — 77, Баткенской — 54.

С марта в республике зарегистрировали 66 тысяч 504 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.