Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество

Сегодня состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба и. о. президента.

Отмечается, что во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Садыр Жапаров выразил особую признательность главе Узбекистана за поддержу, оказываемую Кыргызстану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Он отметил, что узбекская сторона в сложный для Кыргызстана период передала гуманитарную помощь в виде медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и продовольствия. В завершение беседы и. о. президента Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном», — говорится в сообщении.