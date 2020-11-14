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Общество

Посылка с отрезанной головой собаки. Милиция спустила дело на тормозах

Милиция тормозит расследование дела о посылке с отрезанной головой собаки. Об этом 24.kg сообщила активистка Элмира Ниязбекова.

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Напомним, 27 октября девушке прислали отрезанную голову собаки неизвестной породы. Элмира Ниязбекова обратилась в ОВД Нарына с заявлением и просила принять меры в отношении неизвестных, которые отправили ей эту коробку.

«Посылку мне в Ат-Башинский район Нарынской области прислали из Кызыл-Аскера. Таксист, который ее привез, сообщил милиции, что коробку ему передал мужчина примерно 30 лет, оплатил доставку и сказал, чтобы он отдал ее другому водителю на вокзале, а тот уже доставил мне», — рассказала девушка.

По ее словам, дело передали сначала в УВД Ленинского района Бишкека, где начали расследование, но после отправили материалы в Ат-Баши. «Нарынская прокуратура, куда я обратилась, футболит меня, отправляя в РОВД. Я хотела написать заявление в региональное управление ГКНБ, но там на меня стали оказывать давление, грозя, что меня могут привлечь к ответственности за заведомо ложный донос», — сообщила Элмира Ниязбекова.

Она отметила, что ранее проводила расследование о строительстве детского сада в Ат-Баши, на который потрачено из бюджета 20 миллионов сомов. Девушка подозревает, что именно это стало причиной преследования и угроз в ее адрес. «Милиция бездействует, расследование дела тормозится. Подозреваю, что его хотят и вовсе закрыть», — сказала Элмира Ниязбекова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173058/
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