В Кыргызстане стартовала Неделя борьбы с диабетом

С 13 по 21 ноября 2020 года в Кыргызстане пройдет неделя, посвященная борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что сегодня в течение дня в рамках Всемирного дня диабета пройдут онлайн-акции, конференции, пресс-конференции и флешмобы по всей стране. Всемирный день диабета в 2020 году пройдет под девизом «Медсестра и диабет» (The Nurse and Diabetes). Его предложила Международная федерация диабета.

«Целью Всемирного дня диабета и Недели борьбы с диабетом в Кыргызстане является привлечение внимания общества, правительства к этой проблеме, а также повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях.

По официальным данным, в Кыргызстане в 2020 году зарегистрировано около 65 тысяч больных сахарным диабетом. По прогнозам Международной диабетической федерации, уровень распространенности сахарного диабета в Кыргызстане среди лиц в возрасте 20-79 лет вырастет до 5,8 процента в 2025 году», — говорится в сообщении.