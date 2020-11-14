16:08
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане стартовала Неделя борьбы с диабетом

С 13 по 21 ноября 2020 года в Кыргызстане пройдет неделя, посвященная борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что сегодня в течение дня в рамках Всемирного дня диабета пройдут онлайн-акции, конференции, пресс-конференции и флешмобы по всей стране. Всемирный день диабета в 2020 году пройдет под девизом «Медсестра и диабет» (The Nurse and Diabetes). Его предложила Международная федерация диабета.

«Целью Всемирного дня диабета и Недели борьбы с диабетом в Кыргызстане является привлечение внимания общества, правительства к этой проблеме, а также повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях.
По официальным данным, в Кыргызстане в 2020 году зарегистрировано около 65 тысяч больных сахарным диабетом. По прогнозам Международной диабетической федерации, уровень распространенности сахарного диабета в Кыргызстане среди лиц в возрасте 20-79 лет вырастет до 5,8 процента в 2025 году», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173052/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Минздраву передали мебель и оборудование для профилактики и лечения диабета
В Кыргызстане пройдет Неделя борьбы с диабетом
В стране заканчивается инсулин. Эндокринологи считают ситуацию катастрофической
В Бишкеке и Чуйской области в восьми школах откроют медицинские кабинеты
На некачественные иголки для инъекций инсулина жалуются пациенты с диабетом
Бишкекчане смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
Больные сахарным диабетом просят не ставить на них эксперименты
Богатырь с Иссык-Куля: от пастора — в чемпионы мира по пауэрлифтингу
Кабмин выделил деньги на неонатальный скрининг и противодиабетические препараты
Ученые хотят превратить тело в интерактивный дисплей
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Открывать&nbsp;ли завтра школы? Что говорят врачи и&nbsp;управление образования Открывать ли завтра школы? Что говорят врачи и управление образования
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
14 ноября, суббота
15:46
В Кыргызстане стартовала Неделя борьбы с диабетом В Кыргызстане стартовала Неделя борьбы с диабетом
15:21
В онлайн-диктанте о культуре народов России участвовали почти 500 кыргызстанцев
15:08
Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление о выдвижении
15:00
Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
14:57
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала уполномоченных пяти кандидатов