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Общество

За месяц международные резервы Кыргызстана снизились на $50,4 миллиона

По итогам октября валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $50,4 миллиона из-за проводимых интервенций по поддержке сома. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что резервы составляют $2 миллиарда 944,2 миллиона. По сравнению с октябрем 2019 года показатель вырос на $649,34 миллиона. С начала года резервы выросли на $520,09 миллиона.

При этом отметим, что международные резервы снижаются второй месяц подряд на фоне волатильности на валютном рынке. За сентябрь-октябрь они сократились на $126,98 миллиона.

Напомним, что Национальный банк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В октябре из-за резкого роста курса доллара Национальный банк вынужден был продавать доллары на валютном рынке. В итоге регулятор дважды проводил интервенции по продаже долларов. На рынке реализовано $59,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173033/
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