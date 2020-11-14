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Общество

Политики раскалывают общество. Активисты и журналисты обратились к властям

Гражданские активисты, общественные организации, блогеры, журналисты подвергаются систематическим нападкам со стороны групп поддержки действующей власти. Об этом говорится в совместном заявлении представителей гражданского общества и медиасектора.

Отмечается, что организации гражданского общества и граждане становятся мишенью для угроз и преследуются за то, что отстаивают свои права и свободы. При попустительстве действующих властей была развернута кампания по шельмованию и травле всех тех, кто защищает верховенство права в стране и действующую Конституцию.

«Публичные высказывания властей разделяют граждан Кыргызстана по признаку лояльности к отдельным политикам и их идеям. Своими действиями власти сталкивают разные группы людей, деля их по политическим предпочтениям. Политики сегодня раскалывают общество на своих сторонников и противников ради удержания власти и победы на президентских выборах», — говорится в заявлении.

Никакая политическая цель не может служить оправданием нарушения прав граждан на безопасность, свободу слова и высказываний, плюрализм мнений.

Из обращения активистов и журналистов к властям Кыргызстана

Власти должны перестать потворствовать нарушению законов и попранию прав и свобод граждан.

В обращении активисты и журналисты призывают, согласно законодательству КР, начать объективные расследования случаев нападок на гражданских активистов, блогеров и журналистов. Властям необходимо прекратить разделять общество на лояльных и нелояльных. Согласно Конституции, президент олицетворяет единство народа Кыргызстана.

Будущий глава государства должен быть президентом всех кыргызстанцев, а не покровителем узкого круга своих сторонников.

«Только тот политический деятель, который уважает и придерживается в своих действиях принципов верховенства права, прав и свобод граждан, светскости государства и защиты частной собственности, достоин возглавить Кыргызстан», — заключили активисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173032/
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