В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 540 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 540 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 93 человека, Оше — 36, Чуйской области — 87, Ошской — 66, Таласской — 31, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 76, Баткенской — 94.

За весь период выздоровели 56 тысяч 847 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.