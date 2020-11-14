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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 540 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 540 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 93 человека, Оше — 36, Чуйской области — 87, Ошской — 66, Таласской — 31, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 76, Баткенской — 94.

За весь период выздоровели 56 тысяч 847 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173029/
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