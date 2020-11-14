В Кыргызстане за сутки выявили 499 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 108 случаев, в Оше — 46, Чуйской области — 83, Ошской — 52, Таласской — 20, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 70, Баткенской — 49.

С марта в республике зарегистрировали 65 тысяч 953 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.