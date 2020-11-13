Кадровые перестановки в прокуратуре. Назначен заместитель военного прокурора

Заместителем военного прокурора Кыргызстана стал Рустам Тагаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что такой приказ подписал глава надзорного органа Курманкул Зулушев.
Кроме того, прокурором Чуйской области стал Алмаз Киязов.
Известно, что Киязов ранее занимал должность старшего помощника экс-генпрокурора Откурбека Джамшитова. Тагаев занимал должность военного прокурора Джалал-Абадского гарнизона.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтведили информацию о назначениях.
Напомним, что первым заместителем генпрокурора назначен Нуркамал Набиев, военным прокурором — Сагындык Мукашов.