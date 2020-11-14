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Общество

Кыргызстан и Таджикистан договорились не строить объекты в приграничной зоне

Кыргызстан и Таджикистан договорились не строить объекты на приграничных участках.

Накануне состоялась встреча представителей Баткенской и Согдийской областей, где достигнуты соответствующие договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, в ходе встречи два заместителя полномочных представителей в Баткенской области Жаркынбек Максутов и Согдийской области Бахавиддин Бахадырзода обсудили приграничные вопросы и договорились не строить объекты до определения границ на расстоянии 200 метров.

«Стороны договорились также предотвращать приграничные конфликты среди местных жителей и работать сообща. В связи с пандемией коронавируса с начала этого года это первая встреча представителей двух государств», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173000/
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