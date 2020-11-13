Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Талантбек Эгембердиев назначен директором Агентства начального профобразования;

— Акин Токталиев назначен директором Государственной комиссии по делам религий;

— Зайырбек Эргешов освобожден от должности директора Госкомиссии по делам религий; Подробнее

— Замирбек Молдокулов освобожден от занимаемой должности акима Алайского района;

— Болбур уулу Алтынбек назначен акимом Алайского района;

— Алтынбек Сенирбаев назначен акимом Нарынского района;

— Курманбек Кудайбергенов освобожден от должности акима Нарынского района;

— Тимурлан Кысанов назначен директором департамента лекарственных средств и медицинских изделий;

— Нурдоолот Рысбеков освобожден от должности директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий;

— Динара Кутманова назначена директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства; Подробнее

— Мирслав Аманкулов освобожден от должности директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;

— Бакытбек Гайназаров назначен заместителем председателя ГСБЭП; Подробнее

— Сагынбек Абдылдаев освобожден от должности заместителя председателя ГСБЭП.

Пресс-служба президента: Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере землепользования. Подробнее

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