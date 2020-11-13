Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Талантбек Эгембердиев назначен директором Агентства начального профобразования;
— Акин Токталиев назначен директором Государственной комиссии по делам религий;
— Зайырбек Эргешов освобожден от должности директора Госкомиссии по делам религий; Подробнее
— Замирбек Молдокулов освобожден от занимаемой должности акима Алайского района;
— Болбур уулу Алтынбек назначен акимом Алайского района;
— Алтынбек Сенирбаев назначен акимом Нарынского района;
— Курманбек Кудайбергенов освобожден от должности акима Нарынского района;
— Тимурлан Кысанов назначен директором департамента лекарственных средств и медицинских изделий;
— Нурдоолот Рысбеков освобожден от должности директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий;
— Динара Кутманова назначена директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства; Подробнее
— Мирслав Аманкулов освобожден от должности директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;
— Бакытбек Гайназаров назначен заместителем председателя ГСБЭП; Подробнее
— Сагынбек Абдылдаев освобожден от должности заместителя председателя ГСБЭП.
Пресс-служба президента: Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере землепользования. Подробнее
Рубрика «Официально» по ссылке.