Распространение COVID-19. Как правильно питаться во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 очень важно правильно питаться, пища должна быть здоровой и сбалансированной.

Как отмечают медики, рацион может влиять на способность организма противостоять инфекции, бороться с ней и восстанавливаться в случае перенесенной болезни.

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«Сама по себе пища и пищевые добавки не могут защитить от коронавируса или излечить заболевание, тем не менее здоровое питание нужно для поддержания функций иммунной системы», — отмечают в Минздраве.

Сбалансированный рацион позволяет сократить вероятность возникновения других расстройств, включая ожирение, заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака.

Министерство здравоохранения распространило советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса в Кыргызстане:

Употребляйте разнообразную пищу Каждый день следует употреблять в пищу бобовые, например, чечевицу и фасоль, достаточное количество свежих фруктов и овощей и какие-либо продукты животного происхождения (мясо, рыбу, яйца и молоко). По возможности нужно выбирать крупы из необработанного зерна — кукурузы, проса, овса, пшеницы и бурого риса. Они богаты ценной клетчаткой и способствуют длительному сохранению чувства сытости. Для перекуса в течение дня подойдут свежие овощи, фрукты и несоленые орехи.

Меньше жиров и масла Выбирайте здоровую масложировую продукцию: когда готовите пищу, добавляйте оливковое, соевое, подсолнечное или кукурузное масло. Отдавайте предпочтение белым сортам мяса, например, птицы и рыбы, потому что содержание жира в них обычно ниже, чем в красном. Срезайте с мяса жировую прослойку и старайтесь не есть полуфабрикаты. Молоко и молочные продукты должны быть обезжиренными либо с пониженным содержанием жира. Избегайте выпечки, жареного и переработанных пищевых продуктов, в которых содержатся трансжиры промышленного производства. Старайтесь готовить пищу на пару или варить, а не жарить.

Ограничьте сладкое Постарайтесь ограничить употребление сладостей, а также сладких напитков, в том числе энергетических, спортивных, чайных, кофейных и молочных со вкусовыми добавками. Вместо печенья, тортов и шоколада выбирайте свежие фрукты. Избегайте кормления детей сахаросодержащей продукцией. Соль и сахар не следует добавлять в прикормы для детей младше двух лет, а в старшем возрасте нужно строго контролировать их потребление.

Не забывайте о воде Для оптимального функционирования организма нужно следить за достаточным поступлением жидкости. Вода из-под крана в случае, если она безопасна для питья и доступна, является самым безопасным и недорогим напитком. Заменив сахаросодержащие напитки питьевой водой, вы сможете легко ограничить потребление сахара и суточную долю калорий в рационе.

Алкоголь — не защита от COVID-19 Алкоголь не является элементом здорового питания. Его употребление не защищает от коронавируса и может быть опасным. Злоупотребление алкоголем непосредственно связано с повышенным травматизмом и, кроме того, имеет долгосрочные последствия: поражение печени, рак, заболевания сердца и психические расстройства. Безопасной дозы алкоголя не существует.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения дает пять ключевых советов для повышения безопасности пищевых продуктов во время распространения коронавируса: