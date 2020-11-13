Без вести пропавшую 12-летнюю девочку нашли на игровой площадке в «Тунгуче»

Без вести пропавшую 12-летнюю девочку нашли на игровой площадке. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, вчера с письменным заявлением обратилась мать Аиды Суеровой с просьбой найти ее дочь.

Так, в ходе поисковых работ сегодня примерно в 16.30 девочка была найдена на игровой площадке возле одного из многоэтажных домов, расположенных в микрорайоне «Тунгуч».

Аиду Суерову вернули родителям.

ГУВД столицы напоминает, что в случае угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции и звонить по номеру 102.