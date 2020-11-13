В Кыргызстане автоматизировано 82 вида госуслуг. Об этом заявлено сегодня на медиаконференции.

Уточняется, что автоматизация произведена через систему «Тундук», к которой подключены 54 госучреждения. Более 6 миллионов справок выписано именно дистанционно.

В свою очередь представители Министерства культуры, информации и туризма отметили важность цифрового подхода и добавили, что следует создать некий единый цифровой медиацентр.

Его проект был заложен на этот год. Но из-за пандемии коронавируса его реализацию пришлось приостановить. Минкульт потерял более 140 тысяч сомов из-за пандемии.