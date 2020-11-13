Митинг пациентов, получающих гемодиализ. В клинике назвали акцию недопониманием

Митинг, прошедший возле здания Минздрава с участием гемодиализных пациентов, — это недопонимание. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе гемодиализного центра «Фрезениус Медикал Кеа».

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«Мы проводим регулярный опрос пациентов, и отзывы о нашей работе, как правило, хорошие. Жалобы пациентов, вышедших на митинг, были известны, на них всегда поступал ответ как через официальные письма, так и в беседах с отдельными пациентами. Недавно прошла встреча с представителями пациентских организаций, на которой сотрудники компании подробно на протяжении нескольких часов отвечали на вопросы», — отметили в пресс-службе.

Высказанное несколькими пациентами утверждение, что у них нет возможности перейти в другой диализный центр, лишено оснований. Все пациенты имеют право перейти в другой диализный центр. «Фрезениус Медикал Кеа»

«Клиники «Фрезениус Медикал Кеа» в Кыргызстане работают в полном соответствии с условиями договора о государственно-частном партнерстве, который предусматривает оказание пациентам необходимого квалифицированного лечения. Более того, мы оказываем бесплатные услуги, не входящие в договор: провели вакцинацию от гриппа и гепатита, развозим уже несколько месяцев пациентов на место прохождения диализных процедур и обратно в связи с пандемией коронавируса и ограничениями в работе общественного транспорта», — подчеркивают в компании.

Напомним, что 11 ноября на мирную акцию протеста вышли пациенты, получающие гемодиализ.