После публикации 24.kg сотрудники мэрии Чолпон-Аты провели субботник

После публикации 24.kg сотрудники коммунальной службы Чолпон-Аты провели уборку загрязненной территории. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

Читайте по теме Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля

По ее данным, в прибрежной зоне проведен субботник. Район считается наиболее посещаемым участком, потому здесь был установлен мусорный контейнер. Мусор вывозится по графику — один раз в неделю.

Отметим, что вопрос утилизации бытовых отходов в Иссык-Кульской области поднимается далеко не первый раз. Побережье жемчужины Кыргызстана с каждым годом становится все грязнее. Волонтеры собирают тонны мусора и отходов.

В начале августа туристы из Аргентины провели субботник на одном из пляжей, по итогам которого доверху забили багажник своего авто пакетами с мусором. В конце августа глава Ассоциации футболистов Рустам Джаныбаев собрал на берегу Иссык-Куля 39 мешков отходов. Чиновники местных органов власти по-прежнему бездействуют.