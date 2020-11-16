В Бишкеке 16 ноября облачно, утром и вечером возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 41 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Сейил);

9.00-14.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Енисейской, Аральской, переулки Новостроевский, Памирский;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 23-27;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я), район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Салиевой, Ялтинской, проспектом Жибек Жолу;

9.30-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Акиева;

9.30-17.00 — жилмассив «Ынтымак»;

13.00-18.00 — отрезки улиц Карагачевой, Бакинской, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный;

11.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Курулуш, Сейил).

У кого намечается той

Сооронбай Жээнбеков

Родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Ошской области. Экс-президент Кыргызской Республики.

Исхак Пирматов

Родился 16 ноября 1973 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

Фото из интернета. Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев, Московская область

16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны.

Международный день терпимости

16 ноября 1995 года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996-м Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков

Фото из интернета. Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Именем Дуйшенкула Шопокова названы школы в Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.

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