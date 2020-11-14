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Общество
Сюжет: COVID-19

Переболевшим COVID-19: советы Минздрава по восстановлению организма

В Кыргызстане ежедневно продолжают регистрировать сотни новых случаев заражения COVID-19. На сегодня инфекцией заразились почти 66 тысяч кыргызстанцев, выздоровели около 57 тысяч.

Минздрав распространил рекомендации по восстановлению организама для тех, кто переболел коронавирусом и пневмонией.

Основными требованиями для выздоровевших являются соблюдение всех санитарных норм и отказ от курения и употребления алкоголя.

Не все сразу

Нужно помнить, что для восстановления после заболевания требуется время. Вы будете чувствовать слабость, быструю утомляемость, потерю тонуса в мышцах. Не стоит резко пытаться вернуться к привычному ритму жизни после выздоровления. Восстановление происходит у каждого по-разному, все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

Пить побольше воды

Переболевшим коронавирусом настоятельно рекомендуют пить не менее двух литров жидкости в день. Для восстановления полезны морсы, компоты, отвар шиповника, чай с лимоном или простая вода. В рацион обязательно нужно включить кисломолочные напитки — айран и кефир. Они помогут в нормализации работы кишечника.

Меньше калорийной пищи

Специалисты рекомендуют есть нежирное мясо: говядину, курицу, индейку. При этом лучше всего употреблять вареное мясо. Полезны также фруктовые и овощные пюре. Желудок перегружать нельзя. Обязательно нужно ограничить сахар. Исключить жареные, жирные и копченые блюда.

Осторожные физические нагрузки

К физической активности надо возвращаться постепенно и очень осторожно. Начните с недолгих прогулок в легком темпе, со временем увеличивая время и темп ходьбы. Кыргызстанцам, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом по поводу допустимых физических нагрузок. Если человек до болезни активно занимался спортом, то возвращаться к занятиям следует постепенно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172929/
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