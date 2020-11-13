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Общество
Сюжет: COVID-19

Онлайн-уроки. Учителей заставляют работать в школе и оплатить за роутер

Учителей заставляют работать в школе и оплатить за роутер. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Моя мама работает учителем в школе № 73. Раньше она вела уроки со своего телефона и домашнего wi-fi через WhatsApp. Все было хорошо, но теперь им сказали работать из школы, но там роутер слабый, интернета толком нет. Маме придется со своих денег платить за мобильный интернет. Плюс с учителей собирают деньги на роутер. Почему педагоги должны платить со своей зарплаты? Кроме того, заставляют вести уроки через Zoom, которым многие не знают как пользоваться», — говорится в сообщении.

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Директор школы № 73 Раушан Ниязбеков прокомментировал ситуацию: «Мы стараемся, чтобы по всему корпусу школы был доступ к интернету. Обеспеченность в настоящее время 60-65 процентов. Нам требуется 200 метров линии, которые обойдутся в 8 тысяч сомов. Попросили педагогов сдать по 100 сомов. За интернет они ничего оплачивать не будут».

Он отметил, что встретился с провайдером, который пообещал провести интернет бесплатно. «Раз договорились, раздадим собранные деньги учителям обратно. В других школах родители собирали по 500-600 сомов на интернет, а у нас все бесплатно, ни одной копейки не собирали», — сказал Раушан Ниязбеков.

Он считает, что звонить из-за 100 сомов журналистам «просто непорядочно».

 Мы провели анализ и выявили, что около 30 процентов учителей недобросовестные: сидят дома и не преподают уроки.

Раушан Ниязбеков

«А ведь они получают полноценную зарплату. Администрация школы проводит опросы для обратной связи. У нас 3 тысячи детей и 120 учителей. Родители сказали, что должен быть контроль и полноценные онлайн-занятия. Поэтому учителя приходят в школу (в масках, как положено), отводят уроки и уходят. Мы приобрели дезсредства на 10 тысяч сомов», — проинформировал Раушан Ниязбеков.

Он добавил, что в школе была проверка. «Дистанционное обучение у нас на хорошем уровне. Есть, конечно, и недостатки. Каждый день проводим анализ, сколько учеников не вовлечено в уроки. Вчера по школе таких было около 60 человек. Отправляем по домам соцпедагога и классных руководителей», — резюмировал директор школы.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172920/
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