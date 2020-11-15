В Бишкеке 15 ноября облачно, вечером возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 43 минут.

У кого намечается той

Адыл Лолобаев Родился 15 ноября 1962 года в селе Мады Ошской области. Мэр Кара-Суу. Асылбек Акылбеков

Родился 15 ноября 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Памятные даты

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности КР

Фото 24.kg. Сбор помидоров в Сокулукском районе

В Кыргызстане 15 ноября этот день празднуют с 2002 года.

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность — это основа жизнедеятельности любого государства. От этих работников зависят обеспеченность населения продуктами питания, укрепление государства и его продовольственная безопасность.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карыбек Молдобаев

Фото из интернета. Карыбек Молдобаев

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор. Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии. В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР. В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Умер 21 декабря 2014-го.

Родился певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор. Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие. Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко. C 1958-го занимался педагогической деятельностью. Умер 29 июля 2010 года.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представит несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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