В Бишкеке 15 ноября облачно, вечером возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 43 минут.
У кого намечается той
Адыл Лолобаев
Родился 15 ноября 1962 года в селе Мады Ошской области. Мэр Кара-Суу.
Асылбек Акылбеков
Памятные даты
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности КР
В Кыргызстане 15 ноября этот день празднуют с 2002 года.
Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность — это основа жизнедеятельности любого государства. От этих работников зависят обеспеченность населения продуктами питания, укрепление государства и его продовольственная безопасность.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Карыбек Молдобаев
Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.
Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.
В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР.
В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Умер 21 декабря 2014-го.
Родился певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представит несколько выставок.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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