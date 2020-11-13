Минздраву передали мебель и оборудование для профилактики и лечения диабета

Филиал «Хелп Эйдж Интернешнл» в Кыргызстане передал Министерству здравоохранения мебель и оборудование для выявления и лечения диабетической стопы. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель филиала Нурдин Сатаров.
Общая стоимость предоставленной помощи составила более 2 миллионов сомов.
«В нашей стране не было ни одного кабинета «Диабетическая стопа». Теперь такой кабинет появится в каждом регионе. Это радует», — сказала главный врач Республиканского эндокринологического диспансера Назгуль Омуракунова.
Диабетическая стопа — это осложнение диабета, которое наблюдается у большинства больных с недостаточным контролем уровня глюкозы в крови (недостаточность лечения диабета).