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Общество

Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 12-летняя Аида Суерова

В Бишкеке добровольный отряд спасателей ведет поиски без вести пропавшей 12-летней Аиды Суеровой. Об этом 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.

«12 ноября в 14.00 девочка вышла из дома в микрорайоне «Тунгуч» и по настоящее время не вернулась. Была одета по сезону: хиджаб, куртка черного цвета, спортивная кофта с капюшоном оранжевого цвета, брюки черного цвета, обувь черного цвета с подошвой белого цвета. Приметы: рост 140-145 сантиметров, вес 40 килограммов, худощавого телосложения», — рассказала Катерина Клевакова.

добровольного отряда спасателей
Фото добровольного отряда спасателей

Всех, кто владеет информацией о без вести пропавшей, волонтеры просят обращаться по телефонным номерам: 0755074720 и 0555230490.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172897/
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