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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Медики специальных и ведомственных больниц остались без компенсаций

Медицинские работники специальных и ведомственных организаций здравоохранения остались без компенсаций в случае заражения COVID-19. Об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства здравоохранения Индира Джумабаева.

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Она отметила, что в июне в Закон «О статусе медицинского работника» были внесены поправки. В документе указано, что компенсации выплачиваются медикам государственных и муниципальных организаций здравоохранения в случае их заражения на рабочем месте. Сейчас для его реализации разработан порядок выплат, он внесен в правительство.

«К нам обращаются врачи из других организаций здравоохранения, которые не находятся в системе Минздрава. Но ведомство не может им выплатить. Комиссия не может рассматривать их документы, потому что они не в нашей системе. Такие прецеденты есть. Обращаются и сотрудники больницы управделами президента, и МВД, и МО, и ГСИН. Они там работали, боролись с COVID-19, но тем не менее не могут получить, потому что произошел такой юридический казус», — отметила она.

Индира Джумабаева добавила, что сейчас выплаты происходят на основании распоряжения правительства, принятого во время ЧП.

Заведующий юридическим отделом Минздрава Азамат Жумакеев отметил, что ведомства, в системе которых есть организации здравоохранения, должны подготовить свои нормативно-правовые акты для реализации Закона «О статусе медработника» в части выплаты компенсаций своим медицинским работникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172891/
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