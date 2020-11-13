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Общество

В Баткене посевные работы завершены на 60 процентов

В Баткене в этом году озимыми засеяли в два раза больше земли, чем в прошлом. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, решение об увеличении посевных площадей было принято на фоне пандемии коронавируса для полноценного обеспечения продуктами питания кыргызстанцев.

При этом в Баткенской области большая часть из 4 тысяч 116 гектаров посевной площади отдана под пшеницу — 3 тысячи 977 гектаров. На остальных 143 гектарах посеяли ячмень. На сегодняшний день посевные работы выполнены на 60 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172888/
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